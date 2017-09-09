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09 Eylül 2017 15:07

Türk-Alman Jinekoloji Vakfı Hatay’da ücretsiz tarama yaptı

Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Sadece Benim İçin” adlı eğitim ve sağlık taramaları Hatay’da devam ediyor.

Türk-Alman Jinekoloji Vakfı Hatay’da ücretsiz tarama yaptı

09 Eylül 2017 15:07


Hatay Kültür Merkezi’nde meme kanseri, rahim kanseri ve kanser konularında halkı bilinçlendirme adına yapılan konferanslar sonunda Sağlık Bakanlığının Ketem tırında ücretsiz muayene gerçekleştirildi.


Türk-Alman Jinekoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, alanında uzman doktorlarla birlikte anne ölümleri, yeni kanserlere yaklaşım, kanser aşıları, kanser taramaları gibi konularda bilgi verdiklerini söyledi. Ünlü, projenin dört ayaktan oluştuğunu ve bir ayağının Hatay’da yapıldığını kaydederek, “Bugün Türk-Alman Jinekoloji Vakfı’nın Hatay sosyal sorumluluk projesini yapıyoruz. Bu proje yaklaşık 10 yıl önce Bingöl’de başlayıp Şanlıurfa, Bilecik, Rize her iki yılda bir yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi. Proje dünyada hiçbir uygulaması olmayan ve ilk kez bizim tarafımızdan geliştirilen bir model. Dört ayaktan oluşuyor. İlk ayakta bugün olduğu gibi sağlık çalışanları, Hatay ilimizdeki tüm gebelerimiz, hizmet veren kadın doğum uzmanları, pratisyen hekimler, aile sağlığı hekimleri, hocalar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarına bilgilendirme toplantıları. Bunlara TAJEV Vakfı’nın Türk-Alman Jinekoloji Vakfı’nın değerli uzman hocaları, kadın hastalıkları ve doğumun en kritik dallarında bilgi veriyorlar. Anne ölümleri, yeni kanserlere yaklaşım, kanser aşıları, kanser taramaları gibi konularda yeterli bilgiler veriyorlar. Biz de o bilgileri birinci elden arkadaşlarımıza ulaştırdığımız için onlar da hastalarıyla bu bilgileri paylaşıyorlar” dedi.


Ünlü, projenin yarın da devam edeceğini, İskenderun, Hassa, Kırıkhan ve tüm ilçelerden gelecek vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapılacağını belirtti.


Ünlü, yapılacak ücretsiz muayene için vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Projemiz devam edecek. Yarın da halk toplantıları olacak. İskenderun, Kırıkhan, Hassa ve tüm ilçelerden gelen çok sayıda halkımızın bilinçlendirme toplantısı olacak. Bu toplantının da onlara kadın sağlığı ile ilgili, aile planlaması ile ilgili doğum, kanserler ve aşılarla ilgili çok detaylı bilgiler verilecek. İnteraktif toplantılar, konuşmalar olacak. Daha sonra Hatay ilimizdeki hastanelerde vakıf üyesi hocalarımız çok detaylı nadiren yapılan ameliyatları gerçekleştirecekler. Ardında da ilimize yine bazı bağışlarda bulunacağız” diye konuştu.




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