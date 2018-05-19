Türkiye’den hayırseverlerin sofrası Suriye’de kuruluyor

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kırsallarında her gün 50 bin kişiye iftar yemeği veriliyor. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Ramazan ayı nedeniyle yardım faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Tosun, terör örgütlerinden temizlenen Afrin ilçesinde de iftar yemeği ve yardım malzemesi dağıtımları yaptıklarını kaydetti. Tosun, ramazan ayının sonuna kadar iftar yemeği dağıtımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.