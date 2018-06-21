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21 Haziran 2018 14:32

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali

Bu yıl Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle My Elit Yapım tarafından 5.

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali

21 Haziran 2018 14:32

kez düzenlenecek olan Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamında, açılan yarışmada en iyi 7 senaryo belirlendi.


Senaryolar, Türkiye’den 63 yurt dışından 25 üniversitenin sinema tv öğrencileri ve profesyonel senaristler tarafından kaleme alındı. Anadolu’dan dünyaya mal olmuş 7 Allah dostunun sözleri ve öğütleri üzerinden, savaşın mağdur çocuk ve kadınlarını konu alıyor.


Festival filmlerinin çekimleri, Hatay’ı film platosu haline getiriyor. Filistinli bir anneyi, Suriyeli bir kadını ve savaşın ortasındaki çocukları konu alan 3 senaryonun çekimleri Hatay’da gerçekleştirilecek.


Festivalin Komite Başkanı Eda Sürmeli, yaptığı açıklamada, medeniyetlerin şehri Hatay’dan, dünyada savaşın soğuk ve acı yüzü ile karşı karşıya kalan kadın ve çocukların gerçeklerini beyaz perdeye aktaracaklarını belirterek, "Kimi zaman Filistinli bir anne, kimi zaman Suriyeli kadın, kimi zaman ise oyun oynamak için ateşkese muhtaç çocuklar üzerinden anlatacağımız hikayeler ile onların acılarına empati kurduracağız. Burada bizlere ev sahipliği yapan Payas Belediye başkanımız Sayın Bekir Altan’a sanata verdiği kıymet, duyarlılığı ve ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve barışın şehri Hatay’dan dünyaya vereceğimiz mesajla, farkındalık uyandırmayı umuyoruz" dedi.


Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’da açıklamasında, Hatay’ın tarihi boyunca sanat, medeniyet ve kültürün başkenti olduğunu belirterek, 5. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin, Hatay’ın doğal kültürel ve tarihi mirasını, güzelliklerini gün yüzüne çıkarabilecek uluslararası arenada Hatay’ı tanıtabilecek bir film festivali olduğunu dile getirdi. Başkan Altan, “Görevi üstlendiğimiz dönemden bu zamana kadar Hatay’da her türlü kültür ve sanat organizasyonlarına hizmet edip katkı koyarken, Hatay’lılara bu alanda hizmet sunmaya çalışırken siyasi kaygılardan uzak kaldık. Amacımız Hatay’a, Hatay’lılara hizmet etmek. Gerek Filistinin gerekse Suriye’de yaşanan dramatik sahnelerin insani boyutlarının yansıtıldığı filmlerin bizim şehrimizde çekilmesi çok anlamlı. Yakinen yaşadığımız acılarını paylaştığımız kardeşlerimizin sıkıntılarını dile getirmekten katkı sağlamaktan büyük onur duydum” diye konuştu.




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