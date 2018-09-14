Vali Ata'dan belediyecilik vurgusu

Vali Ata, Aile Sağlığı Merkezi açılışı için geldiği Reyhanlı ilçesinde Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Çüter'i ziyaret etti. İlk olarak Kaymakam Çobanoğlu'ndan ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Çobanaoğlu'ndan brifing alan Vali Ata, ardından Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter'i ziyaret etti.

Belediyenin hizmet ve projeleriyle ilgili Başkan Çüter'den bilgi alan Vali Ata, belediyecilik hizmetlerinin önemine değindi. Vali Ata, "Eğer bir yerde belediyecilik hizmetleri iyi veriliyorsa o belediyenin sınırları içinde yaşayan vatandaşların hayat kalitesinin de o derece yüksek olduğunu görürsünüz" dedi.

Ziyarette Vali Ata'ya Hatay milletvekilleri Hüseyin Şanverdi ve İsmet Tokdemir'de eşlik etti.