Vali Yardımcısı Çakıroğlu ‘Hatay çok önemli değerlere sahip’

Hatay İli 2018 yılı Ekonomik Değerlendirme toplantısı, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu başkanlığında yapıldı.

Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu açılışta yaptığı konuşmada, “Hatay ilimiz sanayi, tarım, tarih, turizm ve hoşgörü anlamında çok önemli değerlere sahiptir. Bu potansiyelin harekete geçirilerek halkımızın hizmetine sunulması amacıyla ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularını ele alacağız. İlimizde yatırım potansiyelini geliştirmeye, üretimi arttırıp, ihracatı geliştirmeye, yeni istihdam alanları yaratmaya, girişimciliği desteklemeye yönelik tüm projelere rehberlik etmeye ve her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda gayretlerini esirgemeyen iş dünyamızın değerli temsilcileri, esnaf sanatkârlarımız, girişimcilerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızın temsilcileri ile yapacağımız istişareler neticesinde bu toplantının verimli olacağına inanıyorum‘’ dedi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Çakıroğlu’nun yanı sıra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör vekili Prof.Dr. Yasemin Bircan Yıldız, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları ile HESOB Başkanı Abdülkadir Teksöz, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, kurum müdürleri, stk temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Toplantı ilimizin ekonomik ve sosyal değerlerinin paylaşıldığı sunumun yapılmasının ardından katılımcıların görüşlerini dile getirmesi, çeşitli konularda bilgi alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.