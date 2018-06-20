Vergi rekortmenine Hatay Valisi Erdal Ata’dan ziyaret

Fil Fitre A.Ş.’ye ziyaret gerçekleştiren Vali Ata, Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Çirkin’e takdir plaketi vererek tebrik etti. Hatay Valisi Erdal Ata, teşekkür ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, kamu kaynağını sağlayan en önemli faktörün vergi olduğunu belirterek, “Ülkede kamu hizmetinin ve kamu yatırımlarının finansmanı açısından en önemli etken; işveren ve mükellef sıfatı taşıyan çok değerli iş insanlarımızın sayesindedir. Kendilerine Hatay’a yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bununla birlikte vergisini düzenli olarak ödeyen vatandaşlarımıza da bereketli ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Fil Fitre A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Çirkin ise kazançlarının ülkemizin kalkınması yolunda katkı sunmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek nazik ziyaretinden dolayı Vali Ata’ya teşekkür etti.