Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 17:28

Zabıtadan çocuklara balon sürprizi

Zabıta teşkilatının 191’irci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki alış veriş merkezleri içerisinde çocuklara balon dağıttı.

Zabıtadan çocuklara balon sürprizi

09 Eylül 2017 17:28


Ekipler İskenderun’daki alış veriş merkezlerinde bilgilendirme standı açtı. Açılan stantta vatandaşlara, zabıtanın görev alanına giren konular hakkında detaylı olarak bilgilendirme yapılırken, vatandaşların da istek ve talepleri alındı.


Bilgilendirme sırasında standı ziyaret eden ailelerin çocuklarına süpriz yapan zabıta ekipleri küçük çocuklara balon hediye etti. Balonlarını alan çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi.


Zabıta ekiplerinin balon dağıtımı yaptıkları çocukların aileleri de tüm zabıtalara görevlerinden başarılar dileyerek zabıta haftalarını kutladılar.


Zabıta ekipleri ise, "Çocukların balonları aldıktan sonra yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor ve çalışma şevkimizi arttırıyor" açıklamasında bulundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Açık
    33°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç