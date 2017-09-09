Zabıtadan çocuklara balon sürprizi

Ekipler İskenderun’daki alış veriş merkezlerinde bilgilendirme standı açtı. Açılan stantta vatandaşlara, zabıtanın görev alanına giren konular hakkında detaylı olarak bilgilendirme yapılırken, vatandaşların da istek ve talepleri alındı.

Bilgilendirme sırasında standı ziyaret eden ailelerin çocuklarına süpriz yapan zabıta ekipleri küçük çocuklara balon hediye etti. Balonlarını alan çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi.

Zabıta ekiplerinin balon dağıtımı yaptıkları çocukların aileleri de tüm zabıtalara görevlerinden başarılar dileyerek zabıta haftalarını kutladılar.

Zabıta ekipleri ise, "Çocukların balonları aldıktan sonra yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor ve çalışma şevkimizi arttırıyor" açıklamasında bulundular.