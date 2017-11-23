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23 Kasım 2017 15:11

Zabıtalar izinsiz asılan afiş ve pankartları kaldırıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi 3.

Zabıtalar izinsiz asılan afiş ve pankartları kaldırıyor

23 Kasım 2017 15:11

Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü il genelinde izinsiz asılan pankart ve afişleri kaldırıyor.


Kaldırımlara ve caddelere izinsiz olarak dikilen ve asılan tabelaların yasak olduğunu hatırlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Dörtyol, İskenderun, Payas ve Belen’de çalışma yaptı. İzinsiz ve gelişi güzel asılan tabelaların kentte görüntü kirliliği oluşturduğunu belirten yetkililer, tabelalar ve reklam içeren afişleri söktüklerini söyledi.


İzinsiz asılan ve kent estetiğini olumsuz etkileyen pankart ve afişlerin kaldırılması çalışmalarının süreceği belirtildi.




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