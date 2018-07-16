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16 Temmuz 2018 05:23

15 Temmuz Iğdır’da coşku içinde kutlandı

Iğdır’da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı kapsamında yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Iğdır’da coşku içinde kutlandı

16 Temmuz 2018 05:23


Iğdır Vali yolunda başlayan, Zübeyde Hanım Bulvarı Valilik binası önüne kadar kortej eşliğinde devam eden yürüyüşe, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Melik Ekici, Jandarma komutanı Hakan Başakçı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı


Iğdır Valisi Enver Ünlü, “aziz şehitlerimizin hemşerileri ve çok kıymetli Iğdırlılar. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir dönüm noktası olan ve eşine az rastlanır 15 Temmuz destanını yazan değerli Iğdırlılar. 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliklerle bu destan, bu destanı yazan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz anılmaktadır. İşte İstanbul 15 Temmuz şehirler köprüsünü görüyorsunuz. Birazdan Cumhurbaşkanımız oradan tüm Türkiye’ye ve aziz milletimize hitap edecekler. Bu anma etkinliklerine katılan meydanları hınca hınç dolduran inanç, dava, vatan, bayrak, hürriyetleri ve çocuklarının geleceği için darbecilere meydan okuyan vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum” dedi.


Daha sonra program, 15 Temmuz demokrasi marşı ve Selaların okunmasıyla son buldu.




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