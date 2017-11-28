3. grup eleme maçları tamamlandı

Grup eleme maçları İskender Iğdır Spor Salonunda oynanan final maçlarının ardından tamamlandı.

22 ilden 79 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen elemelerde 10 sıklette düzenlenen final maçlarının ardından Türkiye genelinde ki eleme maçları sona erdi. Aydın, Amasya ve Iğdır’da düzenlenen grup eleme maçlarında ilk 4’e giren sporcular Türkiye büyük erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında ringe çıkmaya hak kazandı. Şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyalarını Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kasım Aydoğdu, kurum amirleri, Spor Şube müdürü Sait Tekin ve Boks Federasyonundan gelen hakem heyeti tarafında verildi.