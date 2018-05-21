Ermenistan, Gürcistan, Rusya veya Avrupa ülkeleri vatandaşı pasaportu taşıyan Ermeni asıllı yazar, araştırmacı, turist, STK temsilcisi veya program yapımcısı olarak Türkiye’de Karadeniz bölgesine gelerek istihbarat araştırmaları yaptıklarını belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Bazı sözde yazar, araştırmacı ve turist görünümlü Ermeni asıllı olan kişiler Karadeniz bölgesinde özellikle Rize ve Artvin bölgesinde yaşayan Hemşinli vatandaşlarımızın aklını çelerek Ermeni olduklarını ve Ermenice konuştukları yönde çalışmalar yapmaktadırlar. Bölgede ki köylerin eski ismi diye Ermeni isimleri belirtmeleri ve halkın soyağacı diye uyduruk akrabalık hikayeleri uydurarak kitap yazıp izinsiz belgeseller çekip bunları da Ermenistan devlet televizyonlarında ayrıca çeşitli web sitelerinde yayınlamaktadırlar. Bu çalışmaları yapanların başında Erivan Üniversitesi Halk Bilimci Prof. Lusine Sahakyan ile Suriye Halep doğumlu olan ama Arjantin de yaşayan sözde gazeteci yazar ve editör olan Avedis Hadjian gelmektedir” dedi

Gülbey, “Bu tür sözde yazar, araştırmacı ve turist olan Ermeni asıllı ajanlar ile onların yerel destekçisi olan kişi ve dernekleri de Asimder Genel Merkezi olarak tespit etmekteyiz. Karadeniz’de Ermeni lobisi hareketini oluşturmak ve Ermenin lobisinin desteklediği çeşitli yerel dernekler sayesinde Hemşinli kardeşlerimizi devlete ve hükümete isyana teşvik eden bir yapı içerisindeler. Bölge halkı özellikle Hemşinli kardeşlerimiz bu ajanlara karşı uyanık olmalıdırlar. Ermeni lobisinin politikası doğrultusunda faaliyetler yapan İstanbul’da vakıf Artvin’de de dernek bulunmaktadır. Devletin yetkili kurumları bu vakıf ve derneğin mal varlığını incelemelidir” şeklinde konuştu.