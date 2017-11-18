İran vatandaşı olan Ermeni asıllı misyonerler İran’dan turist olarak geldiklerinde üzerlerinde getirdikleri Farsça İncilleri Van sokaklarında vatandaşlara dağıttıklarını belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermeniler 100 yıla aşkındır, Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde kurmak istedikleri sözde Batı Ermenistan hayalini gerçekleştirmek için bölgede yaşayan Kürtlerden destek almadan başaramayacaklarının farkındalar. 1915-1918 yıllarında Ermeniler bölgedeki Kürt beylerini Türklere karşı kullanmak istediler ancak Kürt beyleri Müslüman kardeşleri olan Türklere karşı savaşmayı reddettiler. Reddetmelerinin tek sebebi her iki halkında Müslüman oluşuydu. Bunun farkına varan Ermeni lobisi ve Ermenistan Diaspora Bakanlığı bölge gençleri üzerinde gizli misyonerlik faaliyetleri yürütmektedirler. Bu düşüncelerinin ilk adımını Van’da atmak peşinde çünkü Ermeniler, sözde Batı Ermenistan olarak adlandıran Ermeniler başkent olarak da Van’ı ilan etmişlerdir. Van’daki özellikle Kürt gençleri ve dar gelirli Üniversite öğrencilerini tespit ederek çeşitli vaatlerle şehir merkezinde bulunan gizli kilise evlere götürerek din değişmelerini sağlıyorlar. Bu misyonerlik çalışmalarına ise Ağrı’da bulunan Ararat Kilisesi de destek olmaktadır” dedi.

“İstanbul’dan öğrenci olarak getirdikleri genç kızları kullanıyorlar”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine öğrenci olarak yerleşen güzel genç kızları getirtip Vanlı Kürt gençler ile arkadaşlık kurdurup Kilise faaliyetlerine götürdüklerini söyleyen Gülbey, “Bölgede gençlerin en büyük zaafı olan arkadaşlıkları kullanan misyonerler yapılan gizli toplantılara çekmek için sivil ve öğrenci olan kız çocuklarını kullandıklarını duymaktayız. Şehirde yaşayan ve bölgede çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız duyumlara göre para karşılığı dar gelirli olan aileler ve gençleri de kullandıklarıdır. Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari, Tunceli ve Malatya’daki devlet yetkililerini bu misyonerlik çalışmalarına karşı daha duyarlı olmalarını Asimder Genel Merkezi olarak istemekteyiz” şeklinde konuştu