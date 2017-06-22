Asimder Başkanı Göksel Gülbey, Siyasi, ekonomik yıkıma uğrayan Ermenistan yönetimi ülke ekonomisini düzeltmek için uyuşturucu yetiştirerek, ticaretini ve sınır dışındaki terör olaylarından gelen kazançla düzeltmeye çalıştığını, Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ tüm dünya için gerçek bir tehlike bölgesine dönüştüğünü iddia etti.

Gülbey, “Bu gün kontrolsüz bölge olan Dağlık Karabağ terörist grupların eğitim ve ticaret mekanlarına dönüşmüştür. Teröristler ve narkotik ticareti en çok kontrolsüz bölgelerde gelişir. Karabağ’dan tüm dünya’ya beyaz ölüm tehlikesinin yayılması gerçeği inkar edilemez. Ermenistan’ın dünyaya beyaz ölüm ihracını bütün dünya yakın zamanda kabul edecektir. Ermenistan bölgede terörist, suç, uyuşturucu ve silah ticareti yapan bir ülke haline gelmiştir. Azerbaycan, Türkiye ve İran istihbarat birimlerinin yaptıkları araştırmalar ve raporlarda uyuşturucu işi yapan terör ve tacirlerin bugün kullandıkları en güvenli yol Ermenistan üzerinden geçen yol olduğundan Ermenistan ve Dağlık Karabağ’ı tercih ettiği yöndedir. Bu ticaret güzergahı Afganistan, İran, Karabağ, Ermenistan ve Rusya şeklinde yapılmaktadır. Ermenistan ve bölücü sözde Karabağ yönetimi uyuşturucu ticaretine doğrudan himaye etmektedirler. Azerbaycan resmi yetkililerinin de defalarca Karabağ topraklarının kaçak ilaç ve uyuşturucu ticaretinin mekanı olduğunu belirtmişlerdir. Ne yazık ki bazı uluslararası kuruluşlar bu konuya çifte standartlarla yaklaşmışlardır. Örneğin BM’nin yıllık raporunda da ilaç ve uyuşturucunun hareket noktası Azerbaycan olarak gösterilmiştir. Ermenistan’ın adının geçmemesi ise çifte standardın olduğunu göstermektedir. Ermeni lobisi ve Hıristiyan ülkelerin müdahalesi ile izah edilebilir. Fakat inkar edilemez bir gerçektir ki, Dağlık Karabağ hem uyuşturucu ekimi hem de terörist gurupları hazırlayan eğitim kamplarının bulunduğu önemli bölgeden biridir. Uluslararası kuruluşlar kendi menfaatleri için Dağlık Karabağ’da uyuşturucu ticaretinin ve terörizmi önlemeye gayret göstermiyor. Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ ve 7 bölgenin topraklarında ulusal ve uluslararası kontrol dışı bu "gri” bölgede uyuşturucu üretimi, işlenmesi ve taşınması sadece Azerbaycan değil, insanlık için tehdittir. Bölgede "ikinci Afganistan" rolünü yerine getiren Dağlık Karabağ topraklarının bu yönde kullanılmasına öncelik neden ise kontrolsüz kalması ve Ermenistan yönetiminin oynadığı roldür” dedi.

Ünlü Wikileaks’ın yayınladığı bilgiye göre, Dağlık Karabağ’ın kontrolsüz olması nedeniyle oradan uyuşturucu madde taşınmasında Ermenistan hükümeti, siyasi liderleri ve eski Başbakan Koçeryan’ın da payı olduğunu belirten Gülbey, “Her yıl Karabağ bölgesinden taşınan uyuşturucudan elde edilen gelirin bir kısmı Koçeryan’a veriliyor. Aynı zamanda vurgulanıyor ki, şu anda İran’dan Avrupa’ya taşınan uyuşturucu maddelerin büyük bir kısmı Ermenistan ve onun işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden yapılıyor. Beyaz saraya bilgi aktaran Amerikalı diplomatlar Dağlık Karabağ’da ki uyuşturucu tarlaları başında kimlerin durduğunuda açıklıyor. Yayımlanan bilgiye göre, Ermenistan’ın üst düzey memurları dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın kardeşinin doğrudan yönetimi altında Karabağ’dan ve İran’dan getirilen uyuşturucu maddeler Rusya pazarlarına oradan da Ermeni lobisi aracılığıyla Avrupa’ya taşınıyor. ’Armenia Today’ portalının bir süre önce yaydığı habere göre Ermenistan’da yaşanan sıkıntılı sosyal durumla ilgili uyuşturucu ve insan ticaretine geniş yer verilerek bu çalışmaların devlet düzeyinde gerçekleştirildiğidir. Siteye yazılanlar göstermektedir ki, Ermenistan devlet düzeyinde başsavcıda uyuşturucu ve Porno film ticareti yapmaktadır. Asimder Genel Merkezi olarak Karabağ bölgesinde ki bu terör örgütlerinin ve uyuşturucu ticaretinin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.