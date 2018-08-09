Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde kurulan bazı Hemşinler dernek, vakıf ve kişilerin Avrupa’daki Ermeni lobisinin projelediği gizli planı olan Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde yaşayan Müslüman Hemşinleri işgal olunmuş Azerbaycan toprağı Karabağ’a yerleştirmek için komisyonlar kurduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Karadeniz bölgesinde özellikle Rize ve Artvin şehirlerinde kültürel veya istihbarat çalışmalar yapmaları için çeşitli unvanlı ajanlarını gönderen Ermenistan gizli planlarını gerçekleştiremeyince yeni hain planını faaliyete geçirdi. Rusya Krasnodar bölgesinde yaşayan ve Karadeniz bölgemizde yaşayan Hemşinlerin akrabası olan Müslüman Hemşinleri işgal olunmuş Karabağ topraklarında yaşamaları ve ev kurmaları için Türkiye’deki Hemşinlilerden bir ikna heyeti kurdurarak Rusya Krasnodar’a göndertti. Bu heyetin görevi Krasnodar ve diğer bölgelerde yaşayan Müslüman Hemşinler ile görüşüp ikna etmekti yapılan görüşmelerin videoları elimizde yakında yayınlayacağız. Müslüman Hemşinlerin taşınma ile yerleşme masrafları da Avrupa Ermenileri, Ermenistan Diaspora Bakanlığı ve Ermenistan Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneklerinden karşılanacaktı” dedi.

İran’ın Ermenistan’a yaptığı destekleri aklama planıdır bu Karabağ’a Müslüman Hemşinleri yerleştirme diyen Gülbey, “Türkiye, Azerbaycan sınır kapıları kapalı olan Ermenistan Rusya ile Gürcistan savaşından sonrada Gürcistan’ın sınır kapılarına sınırlama ve kota getirmesi Ermenistan’ın yüzünü Rusya’nın müttefik olduğu İran’ umut bağlanmıştır. İran’ın Müslüman ülke olan Azerbaycan’ın toprağını işgal eden Hıristiyan ülke Ermenistan’a yardım edip sınır kapılarını açması çoğu Müslüman ülkeler ve toplumlarca kınanmaktadır. Bu nedenle Ermeni lobisi ve Ermenistan devleti İran Karabağ veya İran’da Müslümanlara yardım etmekte diyerek İslam alemince İran’a yapılan baskıları hafifletmek ve bir neden ortaya koymak için İran’ın Ermenistan’a yaptığı yardımları aklama veya haklı çıkartmak için yapılan bir plandır” şeklinde konuştu.