Kars’ta çeşitli görüşmeler için bulunan Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarından oluşan heyet Güneydoğuda PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda şehit olan askerlerin ailelerinden ve gazilerin üye olduğu Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Akçay ve Karsta merkezleri bulunan STK’ları ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Genel Başkanı İsmayıl Ağayev, “Vatan, bayrak ve milletimizin varlığı için kendi canlarını hiçe sayarak şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin ailelerinin bulunduğu ve kurduğu bu mekanda bulunmak ayrı bir şereftir. Bizim için 1915 Çanakkale’de ve vatanın diğer tarafında şehit düşenler ile Karabağ’da Ermenilerin şehit ettiklerinin, Türkiye’de Güneydoğuda PKK’ya karşı mücadele ederken şehit olanların hiçbir farkı yoktur. Hepsi Türk milletinin ve İslam aleminin şehitleridir. Biz Azerbaycan sivil toplum kuruluşları olarak Karsta ki dernekler ile Ermeni çetelerine, Ermeni lobisine ve Ermeni terör örgütü ASALA’nın devamı olan PKK’yla ancak birlikte mücadele edersek üstesinden gelebiliriz” dedi.

Bir millet olduğumuz gibi şehitlerinin de bir olduğunu belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “1992 yılında işgalci Ermenilere karşı vatan, bayrak ve milletini korumak için can veren Azerbaycan yiğitleri ile terör örgütü PKK’ya karşı verilen mücadelede hayatını kaybeden şehitler aynıdır” şeklinde konuştu.

Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Akçay ise, “Karsta faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. Esnaf Kefaletler Kooperatif Başkanı, Ticaret Borsası Başkanı, Muharipler Gazi derneği Başkanı ve Türkiye Yardım Edenleri sevenler derneği Kars Temsilciliği bulunmaktadır. Biz STK’lar Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyet yapmak istemekteyiz. Bakü Tiflis Kars demiryolunun açılması bizleri bir birimize daha çok bağlasın ekonomide olduğu gibi sosyal ve kültürel konularda da diyalog içerisinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Azerbaycanlı STK’lar yanlarında getirdiği çeşitli hediyeleri ziyaret hatırası olarak Karsta faaliyet gösteren STK’a başkanlarına takdim ettiler.