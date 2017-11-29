Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde Iğdır’ın çimento görevi gördüğünü belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Iğdır’ın, Türkiye–Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli bir rolü vardır. Azerbaycan’ın rahmetli Ummi Milli lideri Haydar Aliyev’in ‘Bir millet iki devlet’ sözünün içerisinin bu gibi ziyaret ve diyaloglarla dolacaktır. İlişkilerin gelişmesinde Azerbaycan ve şehrimizin bürokratlarının gösterecekleri gayretler önemlidir” dedi.

Azerbaycan’a Türkiye’den tek sınırın Iğdır olması ve Ermenilerin kalbine hançer gibi saplanan Ağrı Dağı’nında Iğdır’da olmasından dolayı bu tür ziyaretlerin ve heyetlerin gelmesinin dosta güç, düşmana korku vereceğini belirten Azerbaycan BDM Genel Başkanı İsmayil Ağayev, “Ermenistan devletinin ve Avrupa’daki Ermeni lobisinin Iğdır üzerinde çok gizli planları vardır. Dünya Ermenilerin hep hayalini kurduğu Ağrı dağını kendi para ve çoğu milli değerlerinin üzerinde sembol olarak göstererek aslında komşu ülke Türkiye’nin topraklarına göz dikmiştir. Onun için Iğdır’da Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için sizinde desteğinizle Karabağ şehitleri ile Güneydoğu şehitlerini Iğdır’da buluşturalım. Ayrıca sportif aktiveler yapılmasını sağlayalım biz BDM genel merkezi olarak üzerimize düşen her göreve hazırız” şeklinde konuştu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, “Azerbaycan’dan sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerin şehrimizi ziyaretleri Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi konusunda Iğdır’ın ne kadar önem arz ettiği görülmektedir. Bakü Tiflis ve Kars demiryolunun işlemeye başlamasıyla bu ilişkilerin daha da gelişecektir. Bunun bölgeye ekonomi açısından da katkı sağlayacaktır. ASİMDER ve Azerbaycan BDM’in ortak faaliyetleri bizleri umutlandırmaktadır. Karabağ ve sözde Ermeni soykırımı konusunda devletimizin tutumu bellidir. Valilik olarak kanunlar çerçevesinde kültürel faaliyetlerinize elimizden geldikçe destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı

Ziyaretin sonunda Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Genel Başkanı İsmayil Agayev, Iğdır Valisi Enver Ünlü’ye Azerbaycan’ın ülke haritasının üzerine işlenmiş bir tabak hediye etti. Iğdır Valisi Ünlü ise, Azerbaycan BDM Genel Başkanına ziyaret hatırası olarak Türk motifleri işlenmiş tabak hediye etti.