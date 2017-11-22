NATO, Türkiye için artık dost değil bir düşman ve ikiyüzlü, çifte standartların olduğu bir oluşum olduğunu belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “16 Kasım 2017 Cuma günü alınan bilgiye göre NATO’nun Norveç’te düzenlediği “Trident Javelin” tatbikatında Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, düşman olarak belirlenerek, tatbikatın hedefine konulmuştur. Aynı tatbikatın simülasyonunda, Mustafa Kemal Atatürk’e “Düşman liderler biyografisinde” yer verilmiştir. Bu alçak planlamanın mesajı bellidir. NATO’nun artık gizlemediği açık hedefi Türkiye Cumhuriyeti’dir. NATO bir daha suçüstü yakalanmıştır. NATO’nun suç dosyası sadece bu kadar değildir. Türkiye, NATO tarafından yalnızca on günlük basit bir tatbikatla hedefe alınmamıştır. Yaşananları sadece bu olay üzerinden değerlendirmek, onlarca yıldır Türkiye Cumhuriyetinin altını oymaya kalkan, temeline dinamit koyan NATO’nun büyük suçlarının üzerini örtmek olur. Son yıllarda, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimiyle birlikte, NATO’nun ve beslemesi FETÖ terör örgütü gladyonun açıktan işgal girişimi, bu gerçeği bütün boyutlarıyla gün yüzüne çıkartmıştır” dedi.

Türkiye’ye karşı yurtiçinde ve yurtdışında terör eylemi yapan örgütleri NATO’nun desteklediğini söyleyen Gülbey, “NATO, Türkiye’yi istikrarsızlaştırma planlarının, operasyonlarının, tertiplerin ana karargahıdır. Bir terör ve komplo merkezidir. NATO, Türkiye’nin aydınlarının, vatanseverlerinin katledilmesi demektir. On yıllardır süren etnik, mezhepsel planlarla Türkiye’yi birbirine düşürmek demektir. NATO, Suriye’nin kuzeyinde, Kandil’de Mehmetçiğe sıkılan kurşunlardır. NATO’da halen ısrar etmek, vatanımızın birliği ve bütünlüğü, Cumhuriyetimizin geleceği açısından ağır faturaları önümüze çıkacaktır. Bu nedenden dolayı Türkiye derhal NATO’dan ayrılmalıdır. Başta terör yuvası İncirlik olmak üzere NATO’nun ülkemizdeki bütün askeri üstlerine el konulmalıdır” şeklinde konuştu.