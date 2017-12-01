Azerbaycan heyeti Iğdır’da Stk’larla buluştu

Bölge Eczacılar Odasında bir araya gelerek, Türkiye Azerbaycan ilişkileri ve Bakü Tiflis Kars demiryolu ile ilgili istişare toplantısı yaptılar.

Güçlü ülkelerin ideolojilerini ve dünya üzerinde yapmak istedikleri her fikri sivil toplum kuruluşları üzerinden yapmakta olduklarına değinen Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ABD’nin çeşitli ülkelerde taraftar bulmak ve onlar üzerinden o ülkede siyasi veya sosyal dengelerle oynamak için SOROS başta olmak üzere çeşitli desteklediği teşkilat ve dernekleri kullanır. Avrupa, Ermenistan, İsrail ve Rusya’da ekonomik olarak destekledikleri çeşitli vakıflar aracılığıyla ülke politikalarını dünya ülkelerinde faaliyete geçirmektedirler. Türkiye ve Azerbaycan ise bu sivil toplum kuruluşları üzerinden daha yeni faydalanmaya başlamalarına rağmen tam olarak kullanamamaktadırlar. Bu tarihten itibaren ABD’nin SOROS’una Avrupa, İsrail, Ermenistan ve Rusya’nın bölgedeki oyunlarını biz kardeş olan iki ülkenin STK’ları bozacaktır. Biz bir milletsek bir milletin bir diasporası olur. Ermeni ve Yahudi lobilerine karşı dahası Avrupa, ABD ve Rusya destekli vakıfların kuruluşların karşısında bir olursak ancak Karabağ işgalden kurtarılır veya sözde Ermeni soykırımı yalanıyla baş edebiliriz” dedi.

Türkiye Azerbaycan, Azerbaycan ise Türkiye demek olduğunu, Çanakkale’de Karabağ’da nasıl bir millet olarak savaşıldıysa bundan sonrada bir millet gibi ülkelerimiz üzerinde yapılan sinsi hesapları bozmak için birlikte mücadele edeceklerini belirten Azerbaycan BDM Genel Başkanı Dr. İsmayıl Ağayev, “Bugün Iğdır’da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl geliştireceğiz diye istişare yapmak için toplandık. Bakü Tiflis Kars demiryolu bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır. Biz STK’lar kültürel ve sosyal konularda neler yapabiliriz onu görüşmeliyiz ki halkımız bir birileriyle diyalog kurabilsin” şeklinde konuştu.

Iğdır 13. Bölge Eczacılar Temsilcisi Ecz. Nazım Karadağ ise, “Ermenistan’daki Metzamor Nükleer Santrali bölgeyi zehirlemektedir. Buna karşı mücadele edilmelidir ve halkımız bilinçlendirilmelidir. İki ülke arasındaki vizeli geçişleri kaldırılmalıdır. Bir milletin arasına sınırlar çizilmemelidir. Kardeş kardeşe uzaktan bakmamalı aksine gidip gelmeli ki diyalog oluşsun kültürler paylaşılsın bir birinin sevincini ve derdini paylaşabilsin, iki ülke yetkililerini halkın sesine kulak vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda gelecek yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin planı üzerine konuşulduktan sonra Azerbaycan heyeti ve Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, çeşitli ziyaret ve görüşmeler yapmak için Kars’a doğru hareket ettiler.