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18 Haziran 2018 11:29

Başkan Gülbey, Başkan Balçı’yı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Tahsil Çağında ki Talebelere Yardım Derneği Başkanı Ahmet Balçı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Gülbey, Başkan Balçı’yı ziyaret etti

18 Haziran 2018 11:29


Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyesi Murat Gonca ile birlikte Iğdır Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Başkanı Ahmet Balçı’yı ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Gülbey, “Derneğimiz 1915 olaylarında Ermeni lobisinin sözde soykırım yalanına karşı uluslararası arenada mücadele ederek gerçek yaşananları kamuoyuna anlatmaktır. Ayrıca yurtiçinde çeşitli faaliyetler yapmaktayız, sizin gibi teşkilatlarla da ortaklaşa faaliyet yapmak isteriz. Teşkilat olarak savunduğumuz ve vermiş olduğumuz mücadele Türkiye’de yaşayan ve kimliği taşıyan herkesin mücadelesi olmalıdır. Aksi halde hem ülkemizi hem de milletimizi kara bir leke ile zan altında koyma peşindeler, bizler el birliği ile bu belanın da üstesinden geleceğiz” dedi.


Iğdır Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Başkanı Ahmet Balçı ise, “Asimder Genel Merkezi şehrimizde en etkin sivil toplum kuruluşudur. Bizde Asimder’in savunduğu milli meselede şahsım ve teşkilatımız adına da her zaman yanınızdayız. Bizler eğitim çağındaki öğrenci kardeşlerimizin yaşadıkları çoğu zorlukları yardımcı olarak üstesinden gelmekteyiz. Teşkilat olarak bugüne kadar yüzlerce öğrenciye yardımcı olmuş eğitimlerini bitirmelerine yardımcı olduk. Bizler diğer cemaatler gibi değiliz, bu yardımı Allah rızası için yapıp mezun oldukları tarihten sonraki hayatlarında kendileri bağımsızdırlar” şeklinde konuştu.


Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Tahsil Çağındaki Talebelere Destek Derneği Başkanı Ahmet Balçı’ya Ermeni çetecilerinin bölgede yaptıkları katliamları içeren tarihi kitaplar hediye etti.




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