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02 Mayıs 2018 13:20

Bin 100 kişilik işe, 5 bin başvuru yapıldı

İŞKUR aracılığıyla alınacak bin 100 kişilik iş için başvuru yapan 5 bin kişi arasında kura çekimi yapıldı.

Bin 100 kişilik işe, 5 bin başvuru yapıldı

02 Mayıs 2018 13:20


İskender Iğdır Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimi öncesi polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman izdiham yaşanırken, kurayla belirlenen işçilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.


İş başvurusunda bulunan Zergül Şafak isimli vatandaş, “Oğlum hasta kızım şuan dul. Benim derdim ve sorunum çok. Bu kadar sorunlarımın arasında gelip iş için bekliyorum. İŞKUR’a başvurduk ve şuan içerde Noter huzurunda kura çekiliyor. Herkes için hayırlısı olsun. Zenginlere değil fakirlere çıksın ben onu istiyorum. İhtiyacı olana çıkar inşallah ” dedi.


Mehmet Reşat isimli vatandaş ise, “şuan büyük yoğunluk ve talep olduğu için biz içeri giremedik. Başvuranların çoğu bayanlardan oluşuyor. Erkekler ise azınlıkta. Şuan içerde kura çekiliyor. Ben vasıflı elemandan yayanıyım. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah” şeklinde konuştu.




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