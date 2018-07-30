Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 15:09

CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için geldiği Iğdır’da beyin kanaması geçirdi.

CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi

30 Temmuz 2018 15:09


Iğdır’a kurultay çalışmaları için gelen Erdin Bircan’a, sabah otele gelen partililer ulaşamayınca odasını aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi. Bircan’ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Erdin Bircan’ın yapılan müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.


Kaldığı otel odasında düşerek beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Iğdır Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.


CHP İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ yaptığı açıklamada, “Milletvekilimiz dün ilimize geldi. Bugün gelen haber üzerine düşerek beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. Haberi alır almaz hastaneye getirdik ve ameliyata alındı. Şu an beklemedeyiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç