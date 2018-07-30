CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi

Iğdır’a kurultay çalışmaları için gelen Erdin Bircan’a, sabah otele gelen partililer ulaşamayınca odasını aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi. Bircan’ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Erdin Bircan’ın yapılan müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Kaldığı otel odasında düşerek beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Iğdır Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.

CHP İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ yaptığı açıklamada, “Milletvekilimiz dün ilimize geldi. Bugün gelen haber üzerine düşerek beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. Haberi alır almaz hastaneye getirdik ve ameliyata alındı. Şu an beklemedeyiz” dedi.