Bunun adı mitomani, yani yalan söyleme hastası. Bizce bu zat artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Iğdır Olağan İl Kongresi’nde konuştu. 2.5 yıllık bir aranın ardından Iğdırlılarla birlikte olmanın kucaklaşmanın memnuniyeti içerisinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek arzum tek isteğim özellikle serhat şehri Iğdır’ımızda önümüzdeki Mart yerel seçimlerinde artık burada belediye başkanlığını AK Partiye teslim etmenizdir” dedi.

Iğdır’ın bir serhat şehri olduğu kadar bir kahramanlık şehri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ağrı dağı kadar yüce Aras kadar coşkun bir şehirdir. Bizden önce Iğdır Ankara’ya çok uzaktı. Zihin olarak kalp olarak ta çok uzaktı. 2002 de iktidara geldiğimizde bu anlayışa son verdik. Şehirlerimiz arasında oy versin vermesin buna bakmadan hizmet etmenin mücadelesi içerisinde olduk” diye konuştu.

“Sakın ha mezhep ayrıcalığına düşmeyin”

“Haritayı önümüze koyduğumuz zaman doğu batı değil 780 bin kilometre kare vatan toprağını görüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onun için tüm ayrıcalıkları reddediyor Rabiamızla meydanlara çıkıyoruz. Bu yola böyle çıktık böyle devam edeceğiz. Biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Türk’üyle, Kürt’üyle, Azeri’siyle, Terekeme’siyle hepsiyle 80 milyon tek milletiz. Sakın ha sakın ha sakın ha mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Bizde Sünnilik Caferilik Alevilik yok illa İslam var. Bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin gelmeyelim. Biz birbirimizi Allah için seveceğiz. Aşık Yunus ne diyor; ‘Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.’ Kimse bu ülkede kendini dışlanmış hissetmesin, ötelenmiş hissetmesin diye gayret sarf ediyoruz. Niyetimiz milletimize hizmet, yolumuz güçlü Türkiye.”

“Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecek”

Bir hafta içerisinde 100 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin terör sorununu çözmek için ne tehlikeleri göze aldığımızın sizler farkındasınız. Milletimizin kim huzurunu bozuyorsa üstüne üstüne gideceğiz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’da bir gencin telefonla kuzeniyle yaptığı görüşmeyi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gencimiz telefonla kuzeniyle konuşuyor, şöyle diyor; ‘belki bu görüşmemeden sonra şehadet var. F16’ lar bomba yağdırıyor. Bu gencimiz o gece külliyenin orda şehit oluyor. Şimdi onun kardeşini korumam olarak bende yanıma aldım benim yanımda. Kandan beslenen bu FETÖ’cü terör örgütünün o gece yaptıklarını görmeyecek miyiz? Onların hesabını sormayacak mıyız? O şehitlerimizin gazilerimizin hesabını sormayacak mıyız? Sonuna kadar soracağız. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

“Yalanı su gibi tüketen bir ana hıyanet partisiyle karşı karşıyayız”

“Yalanı su gibi tüketen bir ana hıyanet partisiyle karşı karşıyayız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kifayetsizliğini saklamak için her gün bir yalan iftira ortaya atıyor. Ana muhalefet partisinin yeni adı ana hıyanet partisidir. Ana hıyanet partisinin başındaki zat her gün yeni bir yalan ortaya atıyor. Darbeyi film izler gibi izliyor utanmadan kontrollü darbe gibi FETÖ’cülerin ağzıyla konuştu. Bu zatın adı CHP’nin yalancı çobanına çıkmıştır. Avukatlarım dava açtı, 3 milyonluk bir dava açıldı. İnşallah gelecek tazminatı da özellikle şu anda sıkıntıda olan hanım kardeşlerimize onlara uygun konforlu korunma evlerini yapmada kullanacağız. FETÖ’cü milletvekillerinin adını açıklayacağını söyledi ama açıklayamadı. Bunun adı mitomani, yani yalan söyleme hastası. Bizce bu zat artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur.”