Ebabil kuşu doğaya salındı

Aralık İlçesi’nden Av koruma ekipleri tarafından teslim alınan ve Veteriner kontrolünden geçirilen ebabil kuşunun Fiziki muayenesinde, kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı için tekrar doğaya salındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “Göçmen kuş olan ebabil, bütün ihtiyaçlarını havada karşılayan, uçarken böcek, sinek avlayarak beslenen ve havada uyuyan bir kuştur. Sadece yavru bakımı ve yumurta yapmak üzere Kayalıklarda ve oyuklarda yüksek yerlere yuva yaparlar. Ebabil Kuşlarının yürüme özelliklerinin olmayışı nedeniyle havalanmaları için yüksek yerlere ihtiyaç duyarlar. Yere düşmeleri durumunda ya yüksek bir yere tırmanırlar ya da yüksekliğe çıkmaları için yardıma ihtiyaç duyarlar. Iğdır Aralık İlçesinde ikamet eden Mutlu Sam’a doğaya ve yaban hayatına göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür ederim” dedi.