Hasta yakınından hastaneye bir traktör kavun

Iğdır’da babasının tedavi gördüğü hastaneden memnun kalan vatandaş hastaneye bir traktör kavun dağıttı

Iğdır’da ziraat mühendisi olan Tugay Bağrı isimli vatandaş babasının tedavi gördüğü süreç de ilgi ve alakadan çok memnun kaldığı Iğdır Devlet Hastanesine bir traktör römorkun de kavun dağıttı. Kendi bahçesinden toplanan bir römork kavunu hastane bahçesine getirterek, personele ve hasta yakınlarına hediye eden Tugay Bağrı "Babamın rahatsızlığından dolayı hastanede bir süre yattık. Gördüğümüz ilgiden çok memnun kaldık. Başta başhekim Nevruz Erez olmak üzere nezdindeki tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.