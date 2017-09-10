Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 11:02

Hasta yakınından hastaneye bir traktör kavun

Iğdır’da babasının tedavi gördüğü hastaneden memnun kalan vatandaş hastaneye bir traktör kavun dağıttıIğdır’da ziraat mühendisi olan Tugay Bağrı isimli vatandaş babasının tedavi gördüğü süreç de ilgi ve alakadan çok memnun kaldığı Iğdır Devlet Hastanesine bir traktör römorkun de kavun dağıttı.

Hasta yakınından hastaneye bir traktör kavun

10 Eylül 2017 11:02

Iğdır’da babasının tedavi gördüğü hastaneden memnun kalan vatandaş hastaneye bir traktör kavun dağıttı


Iğdır’da ziraat mühendisi olan Tugay Bağrı isimli vatandaş babasının tedavi gördüğü süreç de ilgi ve alakadan çok memnun kaldığı Iğdır Devlet Hastanesine bir traktör römorkun de kavun dağıttı. Kendi bahçesinden toplanan bir römork kavunu hastane bahçesine getirterek, personele ve hasta yakınlarına hediye eden Tugay Bağrı "Babamın rahatsızlığından dolayı hastanede bir süre yattık. Gördüğümüz ilgiden çok memnun kaldık. Başta başhekim Nevruz Erez olmak üzere nezdindeki tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç