Iğdır Belediyesi yaz futbol okulu sona erdi

Iğdır Belediyesi spor tesislerinde düzenlenen törende kursu tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Törene Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yücebaş, Belediye Meclis üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Amaçlarının sadece futbol alanında değil de diğer spor alanlarında da aktiviteler geliştirebilmek olduğunu belirten Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, “Bu dönem başlattığımız yaz futbol okulu bizim için bir ilkti tabi bizde en çok tercih edilen futbol alanında bir başlangıç yaptık. Bu konudaki ne yapabiliriz görmek istedik. Ayrıca bir konuda teşekkürü sizlere sunmak isterim gerçekten bizi onurlandırdınız. Biz bu işe başlarken acaba kaç öğrenci gelir, istediğimiz verimi alabilir miyiz? gibi kaygılar içerisindeydik ama iki defa kayıt tarihini uzattık yoğun talepten dolayı. 30 ile 40 öğrenci almayı planlarken şuan yaklaşık 200 öğrenci ile yaz futbol okulunu tamamlamış bulunuyoruz. Burada en çok emeği olan siz değerli veliler ve öğrencilerimizin ilgi ve alakalarıdır. İnşallah istediğimiz seviyeye gelmişizdir. Gelecekte bu şehri bu ülkeyi yönetecek olan çocuklarımızın gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için gelecekleri için güzel planlar kurmalarına bir araç olabilmişizdir umarım. Çünkü son döneme baktığımız zaman genç arkadaşlarımızın çok ciddi anlamda kötü alışkanlıklara sevk edildiklerini görmekteyiz. Böyle bir dönemde bizler de ne yapabiliriz çabası içerisine girdik. Ben bu anlamda da sayın velilerimize şunu dile getirmek isterim yaz dönemi bizim gençlerimizle çocuklarımızla birkaç aylığına bir araya gelebildiğimiz bir süreç kısmen de olsa kendi himayemizde kontrol altında tutabildiğimiz bir dönem ama asıl önemli olan ev içerisinde, okul döneminde ve okul dışında gençlerimizin çocuklarımızın takip edilmesi gerekir. Şunu üzülerek söylüyorum ki özellikle son dönemde Iğdır’ımızda uyuşturucu konusunda ciddi anlamda bir bağımlılık var ve bu neredeyse ilkokul seviyesine düşmüş noktada. Bu konuda sayın velilerimizi dikkatli olmaya davet ediyoruz. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bizler nasıl kendi yarınlarımızı planlarken hassas davranıyorsak çocuklarımız içinde aynı duyarlılıkta olmalıyız çünkü bizim geleceğimiz çocuklarımız. Tabi sadece velilerimizin değil bu alanda misyon sahibi kurumlarımızın da ciddi anlamda bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Iğdır da oluşan bu olumsuz durumun önüne bir set çekilmesi gerekiyor. Eğer bizimde bu konuda bir katkımız olmuşsa ne mutlu diyoruz. Ama bu konuda en büyük pay bu organizasyonun oluşmasında emeği geçen başta Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personellerimiz, siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimize tekrardan çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilere katılım belgelerinin dağıtılmasın ve veliler ile öğrencilerin hatıra fotoğrafları çekinmesinin ardından program sona erdi.