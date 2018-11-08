Iğdır memba suyuna kavuşuyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Aras Dağları bölgesinde yapımı devam eden Ünlendi Barajı, içme ve tarım sulaması konusunda bölge halkının umudu olacak.

2019 yılının Şubat ayında hizmete sunulması hedeflenen Ünlendi Barajı'nın faaliyete girmesiyle mikroklima, iklim ve toprak yapısıyla “Doğunun Çukurovası” olarak bilinen Iğdır'ın yanı sıra 3 ilçe, 3 belde ve 70 köyün içme ve tarım suyu karşılanacak.

Baraj inşaatında incelemelerde bulunan Iğdır Valisi Enver Ünlü, 2019 yılının Ünlendi Barajı'nın gövdesinin yükseldiği yıl olacağını belirtti. Ünlü, "Önümüzdeki yıl bu gövdenin yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Bu gövdeyle birlikte su alma yapısı ve diğer imalatlar devam ediyor. Bölgeye kar yağmasına rağmen arkadaşlarımız gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorlar" dedi.

"Ünlendi barajında 7/24 şantiyemiz takviyeli bir şekilde çalışıyor"

Ünlendi Barajını 2019 yılında gözle görülür bir şekilde ayağa kaldırıp, 2020'de ise bitirmeyi hedeflediklerini belirten Ünlü, "Memba suyu kalitesinde içme suyu elde edeceğimiz arıtma tesisimize küçük OSB diyebiliriz. İl merkezi, ilçe, belde ve 70 köyümüzün içme suyu ihtiyacını 100 yıl boyunca çözecek çok büyük ve önemli bir tesis" şeklinde konuştu.

Barajın depolayacağı suyun yüzde 25'i içme, kalan 75'i ise sulamada kullanılacak

Ünlü, "Devlet Su İşlerinin çalışmaları ve yapılan baraj gibi devasa yatırımlarla, kışın 8 ay boşa akan sularımızı depolayıp yüzde 25'ni içme yüzde 75'ni ise arazilerimizin sulanmasında kullanacağız. Önümüzdeki günlerde 45 günlük zorunlu bir test çalışması olacak. Çalışmada basınç ve diğer testler yapıldıktan sonra Ocak sonu Şubat başı gibi içme suyunu şebekeye vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Iğdır'a günlük sulamayla birlikte 125 bin küp arıtma su temin etmek için yapılan harcamanın yaklaşık 25 milyon TL olduğu açıklandı.