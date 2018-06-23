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23 Haziran 2018 13:20

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında tatbikat

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürlüğünde yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında tatbikat

23 Haziran 2018 13:20


Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, ARFF ekibi, Sağlık Müdürlüğü ve AFAD personelinin katılım gösterdiği tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat ekiplerin 3 dakika gibi kısa bir sürede yangına müdahalesi ve yolcuların tahliyesiyle başarılı bir şekilde sonuçlandı.


Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürü Fikret Bağca, yılda bir kez düzenlenen tatbikatların, olası kaza risklerinin yaşanması halinde ekiplere tecrübe ve deneyim kazandırdığını, tatbikata katılan birimlerin sergiledikleri performanstan dolayı da ekibe teşekkür etti.




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