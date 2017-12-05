Türkiye-İran sınırının İran tarafında silahlı saldırıya uğrayan 3’ü mühendis 4’ü asker toplam 7 kişiden 3’ü yaralandı, 1 asker hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralılara acil müdahalede bulunulması sağlanarak, yaralıların güvenliği açısından tüm tedbir ve kararların alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"04.12.2017 günü 5. Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk sahasında modüler beton duvar çalışmasını, duvarın diğer tarafından inceleme yapan 4 İran askeri ve 3 sivil mühendis olmak üzere toplam 7 kişilik İran heyetine muhtemelen bölücü terör örgütü mensupları tarafından ateş açılarak silahlı saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu heyet saldırıdan dolayı Türkiye tarafına sığınarak yardım talebinde bulunmuş, duvarın İran tarafında bulunan 4 yaralı ile 1 sivil şahıs (2 İran askeri, 3 İranlı sivil mühendis) olmak üzere toplam 5 kişi, 17.00 ile 17.30 saatleri arasında Türkiye tarafına alınmışlardır.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında oluşturulan kriz masası aracılığıyla konu ivedilikle değerlendirilmiş ve yaralılara acil müdahalede bulunulması sağlanarak, yaralıların güvenliği açısından tüm tedbir ve kararlar alınmıştır. Doktor ve ambulans aracının gelmesiyle, öncelikle doktor tarafından yaralılara acil olarak ilk müdahalede bulunulmuştur. Kalp masajı sonrasında kalbi duran bir İran askeri (kalp üzerinde ateşli silah yarası mevcut) tekrar hayata döndürülmüş, ancak bahse konu İran askeri ambulans ile sevk esnasında saat 17.35’te hayatını kaybetmiştir. Müteakiben, 1 İranlı yaralı asker Iğdır Devlet Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Kars Devlet Hastanesine helikopter ile sevk edilmiş olup, yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korumaktadır. Terörist gruplara karşı sınırımızda her türlü önlem alınarak güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmıştır."