Iğdır Valisi Ünlü’den Bayram mesajı

Ülkenin huzur, milli birlik, beraberliğin, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban bayramına ulaşmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirtti. Vali Ünlü, “Bayramlar, kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının geliştiği, kültür ve inanç değerlerimizin güç kazandığı özel günlerdir. Hoşgörü ve dostluk duygularının yoğun olarak yaşandığı bu bayram günlerinde bayrama buruk giren şehit ailelerini, gazilerimizi, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı ve hastaları ziyaret ederek bayram sevincini onlarla da paylaşmalı ve yanlarında olduklarımızı hissettirmeliyiz. İnanıyorum ki, bu bayramda da bu ruhu gösterecek, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılacak; kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Vatanımız uğrunda canlarını hiçe sayarak şehitlik mertebesine ulaşan ve bu güzel topraklarda nice bayram sevinçlerinin yaşanmasına vesile olan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm Iğdırlı vatandaşlarımızın ve bayram süresince görevi başında olan çalışanlarımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, Bayramın Ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ederim” dedi.