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18 Eylül 2017 14:52

Iğdır’da Ahilik Haftası Kutlamaları

Iğdır kültür merkezinde Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Iğdır’da Ahilik Haftası Kutlamaları

18 Eylül 2017 14:52


Iğdır Kültür merkezinde düzenlenen programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici,Jandarma Albay Hakan Başakçı, Vali yardımcısı Bilgehan Karanfil, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan program konuşmaların ardından ilk öğretim okulları arasında düzenlenen Ahilik Konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerin şiirlerini seslendirmesi ile devam etti. Esnaf ve Sanatkarlar arasından ilin Ahisi, çırağı ve kalfasına girenlere Iğdır Valisi Enver Ünlü tarafından ödüller verildi.


Daha sonra program, halk oyunları gösterimi ve ahilik pilavının dağıtımı ile son buldu.




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