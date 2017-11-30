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30 Kasım 2017 11:17

Iğdır’da bomba alarmı

Iğdır’da bir işyeri önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Iğdır’da bomba alarmı

30 Kasım 2017 11:17


Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Dörtyol kavşağı üzerinde bulunan bir işyeri önüne bırakılan çanta, bomba olma ihtimaline karşı polisi alarma geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edilirken geniş güvenlik önlemleri alan polis, yolu çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra çanta sahibinin ortaya çıkmasıyla panik sona erdi. Ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çantayı sahibine teslim etti.


Polis ekipleri tarafından kapatılan yol yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.




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