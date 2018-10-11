Iğdır'da ceviz ekimi

Iğdır'a bağlı Tuzluca İlçesi Hadımlı köyünde kıraç alanların yeşillendirilmesi için yapılan proje ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan ceviz fidanları köylünün gelir kaynağı haline geldi.

Iğdır Orman Müdürlüğü tarafından Erozyona uğrayan ve verimsiz alanlarda toprak kaybını önlemek için köylüye gelir getirici ceviz ve badem gibi fidanlar dağıtılarak köylünün gelirini yükseltmesi için proje içerisine dahil edildi. Sadece Hadımlı köyünde vatandaşlar tarafından yaklaşık 150 dönümlük bir alana ceviz ekilmesi ile bu yıl yaklaşık 2 bin kilogram cevizin hasadı beklendiği açıklandı.