İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da ceviz ekimi

Iğdır’a bağlı Tuzluca İlçesi Hadımlı köyünde kıraç alanların yeşillendirilmesi için yapılan proje ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan ceviz fidanları köylünün gelir kaynağı haline geldi.

Iğdır'a bağlı Tuzluca İlçesi Hadımlı köyünde kıraç alanların yeşillendirilmesi için yapılan proje ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan ceviz fidanları köylünün gelir kaynağı haline geldi.


Iğdır Orman Müdürlüğü tarafından Erozyona uğrayan ve verimsiz alanlarda toprak kaybını önlemek için köylüye gelir getirici ceviz ve badem gibi fidanlar dağıtılarak köylünün gelirini yükseltmesi için proje içerisine dahil edildi. Sadece Hadımlı köyünde vatandaşlar tarafından yaklaşık 150 dönümlük bir alana ceviz ekilmesi ile bu yıl yaklaşık 2 bin kilogram cevizin hasadı beklendiği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.