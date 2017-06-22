Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 08:33

Iğdır’da Kadir Gecesi coşkusu

Iğdır Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi nedeniyle Iğdır merkez caminde düzenlenen Kur’an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif programı yoğun ilgi gördü.

Iğdır’da Kadir Gecesi coşkusu

22 Haziran 2017 08:33


Kadir Gecesi, tüm İslam alemi ve Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır’da da İl Müftülüğü’nün düzenlediği Kur’an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif programıyla devam etti. Iğdır Merkez Caminde İl Müftüsü Cüneyt Kulaz öncülüğünde, diğer camilerde ise din görevlileri tarafından programlar icra edildi.


Merkez Caminde coşkulu cemaate kadir gecesinin öneminden bahseden İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirtti. Kulaz, “Kadir gecesi Ramazan’ı Şerif ayı içerisinde bulunan en kıymetli gecedir. Kur’an’ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesi müminleri doğruya ulaştırmaya çalışan, bütünleyici ve birleştirici olan Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı bir ömre bedel gecedir. Bu gecede müminler vakit ve imkanları ölçüsünde Kadir gecesini değerlendirmeye çalışmalı. Vaktin feyiz ve bereketinden istifade ederek bol bol tövbe ve istiğfar etmeleri gerekmektedir. Müslümanlar namaz kılmalı, Kur’an okumalıdırlar. Böyle gün ve gecelerde iyilik yapmak, kırgın gönülleri sevindirmek, sıla-i rahim etmek, nafile ibadet ve Kur’an-ı Kerim’i okumakla zaman geçirilmelidir” dedi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kadir gecesi programı, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz’ın yapmış olduğu dua ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
IĞDIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:12
  • Güneş :04:29
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:16
  • Akşam :19:44
  • Yatsı :21:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!