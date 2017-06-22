Iğdır’da Kadir Gecesi coşkusu

Kadir Gecesi, tüm İslam alemi ve Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır’da da İl Müftülüğü’nün düzenlediği Kur’an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif programıyla devam etti. Iğdır Merkez Caminde İl Müftüsü Cüneyt Kulaz öncülüğünde, diğer camilerde ise din görevlileri tarafından programlar icra edildi.

Merkez Caminde coşkulu cemaate kadir gecesinin öneminden bahseden İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirtti. Kulaz, “Kadir gecesi Ramazan’ı Şerif ayı içerisinde bulunan en kıymetli gecedir. Kur’an’ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesi müminleri doğruya ulaştırmaya çalışan, bütünleyici ve birleştirici olan Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı bir ömre bedel gecedir. Bu gecede müminler vakit ve imkanları ölçüsünde Kadir gecesini değerlendirmeye çalışmalı. Vaktin feyiz ve bereketinden istifade ederek bol bol tövbe ve istiğfar etmeleri gerekmektedir. Müslümanlar namaz kılmalı, Kur’an okumalıdırlar. Böyle gün ve gecelerde iyilik yapmak, kırgın gönülleri sevindirmek, sıla-i rahim etmek, nafile ibadet ve Kur’an-ı Kerim’i okumakla zaman geçirilmelidir” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kadir gecesi programı, İl Müftüsü Cüneyt Kulaz’ın yapmış olduğu dua ile son buldu.