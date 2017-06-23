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23 Haziran 2017 13:42

Iğdır’da mezarlıklar bayrama hazır

Iğdır Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü yaptığı çevre düzenlemesi çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

Iğdır’da mezarlıklar bayrama hazır

23 Haziran 2017 13:42


Iğdır Belediyesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Asri mezarlık ile diğer mahallelerde bulunan küçük mezarlıklarda tahrip olan duvar ve diğer bakım tadilat çalışmalarını bitirerek Ramazan bayramına hazırladı.


Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, “yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri mezarlıklar içinde kuruyan ot, ağaç dalları, dikenler ve yabani otları temizliyor. Mezarlıklara atılan katı atıklar toplanıyor. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri ve temiz bir ortamla karşılaşmaları için çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Her yıl yapılan bakım ve onarım çalışmaları uzayan otların temizlenmesi, çiçek dikimi ve ağaçlandırmanın yapıldığı mezarlığımızın içinde yeşeren ve görüntü kirliliği oluşturan yabani otlar, Iğdır Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenmektedir” dedi.




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