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12 Temmuz 2017 17:22

Iğdır’da “Milli Birlik” konferansı düzenlendi

Iğdır Valiliği 15 Temmuz şehitlerini anmak için demokrasi ve “Milli Birlik Günü” programı konferansı düzenledi.

Iğdır’da “Milli Birlik” konferansı düzenlendi

12 Temmuz 2017 17:22


Iğdır Üniversitesi Karaağaç kampüsünde düzenlenen Konferansa Iğdır Valisi Enver Ünlü, Vali yardımcısı Bilgehan Karanfil, Iğdır Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Iğdır jandarma komutanı Kahraman Dikmen, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Taner Güneş, Iğdır Belediyesi Başkan Yardımcısı Evrim Turpçu, Iğdır Müftüsü Cüneyt Kulaz, Kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Konferans saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayarak kuranı kerim tilaveti ile devam etti.


Iğdır Müftüsü Cüneyt Kulaz yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesinde halkın sokağa döküldüğünü ve hayatını feda ettiğini belirtti. Kulaz, “Yüzlerce şehit binlerce yaralı ve gazi verdik. Ama mutlaka bunun sebebi vardır. Bu sebep değerlerimizin korunması, istikrarımızın ve istikbalimizin teminat altına alınmasıydı. insan bünyesinin ihtiyaç duyduğu bir kısım değerler gibi her milletin ve devletin kendisine göre korunması gereken öz değerleri vardır. Bugün burada toplanmış olmamızın bir güzelliği bu vatanda bütünlük kazanmış olmamızdır. Öyleyse vatan bizim için ortak bir değerdir. Dini açıdan biz kendi klasik geleneklerimize baktığımız zaman “vatan sevgisi imandandır” diye peygamber efendimize kadar götürebilen bir sözcüğe sahibiz. Öyleyse bütünlüğümüzü toprak parçası üzerinde koruduğumuz vatan bizim için asli unsur, ortak ve vazgeçilmez değerdir. Ama biz onları kendimize değer olarak kabul etmez ve onları hayatımıza koymaz isek bir gün yel bir günde sel elimizden alabilir. 15 Temmuzda yel yada sel dediğimiz o kurgulanan gaflet ihaneti Allah tarafından müminlerin, vatandaşların ve milletimizin vatan sevgisi duygusuyla bertaraf etmiştir” dedi.


Düzenlenen konferans 15 Temmuz belgeselinin izlenilmesi ile son buldu.




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