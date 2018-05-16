Iğdır’da robot teşhir programı

Programda robotik kodlama çalışmalarıyla üretilen projelere ait stantları gezerek geliştirici öğrencilerden bilgi alan Iğdır Valisi Enver Ünlü, mekanikle programcılığı birleştiren robotik kodlamanın önemine değindi. Ünlü, “çocuklarımızın üretkenliklerini gösterilmesi ve zihinsel gelişimleri artırmaları adına robotik kodlama onlara önemli katkılar sağlayacaktır. Çocuklarımız, sunulan bu imkanlarla hayallerini gerçekleştirebiliyor. Teknolojinin süratle ilerlediği, yapay zekanın her alanda hayatımıza girmeye başladığı bu süreçte gençlerimizin dijital rekabete öncülük etmesi zaruridir. Bugün gelinen noktada çocuklarımızın ortaya koyduğu proje ve ürünler bizi mutlu etmekte ve onlara olan güvenimizi boşa çıkarmamaktadır. Ben çocuklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.