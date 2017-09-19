Iğdır’da Şehit yakınları ve Gaziler yemekte buluştu

Düzenlenen yemeğe, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet müdürü Melih Ekici, Jandarma Albay Hakan Başakçı, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kuranı kerim tilaveti ve dua okunması ile başlayan yemek programı Iğdır Valisi Enver Ünlü’ nün konuşması ile devam etti.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olacağını belirterek , Türk vatanının ve yüce Türk milletiyle, Türk devletinin varlığını devam ettirmek milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünün muhafaza uğruna ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Onların aziz hatıralarını anmak ve yüceltmek üzere bütün şehitlerimizi bu vesile ile rahmet minnet ve şükranla anıyoruz. Siz hayattaki değerli gazilerimize ve değerli şehit ailelerimize uzun sağlıklı ömürler ve muvaffakiyetler diliyoruz. Bugün Türkiye büyük millet meclisi tarafından gazi Mustafa Kemale mareşallik ve gazilik ünvanın verilişinin 96. Yıl dönümüdür ve aynı zamanda da gaziler günü olarak kutlanmaktadır. Bu bakımdan bugünlerimizi şehitlerimizi anma ve gazilerimize şükran duygularımızı ifade etmek için önemli gün olarak görmekteyiz. Bugün ülkemizin hür ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmesi bakımından ne fedakarlıklar çekildiğini herkes tarafından ve özellikle genç nesillerimiz tarafından çok iyi idrak edilmesi ve bilinmesi çok önemlidir. Milletimiz için şehitlik ve gazilik çok müstesna kavramlardır. Şehitlerimiz nurlanmış gazilerimiz ise onurlanmış kişilerdir. Şehitlik mertebesine ulaşma arzusuyla görevlerini ifa ederken gazilik onuruna ulaşmanız çok önemli ve değerlidir. Bu ülkenin birer ferdi olarak şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ederken siz değerli gazilerimizi de şükranla minnetle her zaman anacağız ve sizlerin de yanında olacağız.”