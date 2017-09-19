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19 Eylül 2017 12:09

Iğdır’da sigara ve uyuşturucu kaçakçılığı

Iğdır’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu 10 bin 740 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır’da sigara ve uyuşturucu kaçakçılığı

19 Eylül 2017 12:09


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 10 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ile 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından sınır hattında şüpheli olarak gezdiği görülen bir araç takibe alındı. Yapılan takip sırasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç, Iğdır’ın Ararlık İlçesi Gödekli köyü girişinde durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 11 çuval içerisinde bulunan 10 bin 740 paket kaçak sigara ile 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Araç sürücüsü A.T. isimli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.




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