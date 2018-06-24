Iğdır’da yaşlı kadın tekerlekli sandalyede oy kullanmaya geldi

Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00’de sona erecek. Iğdır, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde 2 milletvekili çıkaracak. Vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına giderken, yaşlı bir kadın da tekerlekli sandalyede oy kullanacağı okula geldi. Yaşlı kadını tekerlekli sandalyede oy kullanacağı Ziya Gökalp Ortaokuluna getiren Atacan Güneş, “Mahallemizdeki yaşlı bir teyze oy kullanmaya gelemediği için bizde tekerlekli sandalyeyle getirdik, oyunu kullandı" dedi.

Necife Yerlikaya isimli vatandaş ise, “Kardeşlik olsun, kavga olmasın. Bolluk bereket olsun, savaşlar olmasın, herkes mutlu olsun istiyoruz. Bizden geçti artık ama çoluk çocuğumuz için iyi olsun. Seçim sonucu ne olursa olsun hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.