Iğdırlı fotoğraf sanatçısından örnek davranış

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile kendinden sıkça bahsettiren Iğdırlı profesyonel fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, önceki yıllarda da durumu iyi olmayan çocuklar için Türkiye geneli bot kampanyası başlatmış, “Çocuklarımız Üşümesin” kampanyası ile binlerce bot dağıtmıştı.

“6 saatte 400 ayakkabı topladı”

Sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç, bağımlı ve yetim çocuklar için başlattığı kampanya ile 6 saatte 400 ayakkabı topladığını belirten fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, “bu güne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi başlattım. Hepsini de takipçilerim sayesinde başarıyla sonuçlandırdık. Bugün de madde bağımlısı gençler, durumu iyi olmayan ve yetim çocuklarımıza yardımda bulunduk. Bundan sonrada bu tür sosyal projeler yapmaya devam edeceğim" dedi.