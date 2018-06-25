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25 Haziran 2018 12:22

İmar barışı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda imar barışı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İmar barışı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

25 Haziran 2018 12:22


Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün başkanlığında düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Küçükler, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, muhtarlar ve kurum personelleri katıldı.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Ülkemizde imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunlar Türkiye’nin gündeminde yer alan önemli konuların başında gelmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmaların ardından dünün biriken sorunlarına bir çözüm getiren, kentsel dönüşüm çalışmaları ile geleceğin akıllı ve kimlikli şehirlerini inşa etmemizi sağlayacak olan imar barışı sayesinde vatandaşlarımızla devletimizi helalleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Vatandaşlarımızın oturdukları evlerine elektrik, su ve doğalgaz bağlatamamaları, konut veya işyerlerinin ekonomik olarak bir değer ifade etmemesi, fabrika veya konut yapılarının ticari piyasada ipotek veya teminat olarak gösterilememesi gibi sebeplerden dolayı imar barışına ihtiyaç duyulmuştur” dedi.




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