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14 Temmuz 2018 14:47

İran sınırında patlama: 1 yaralı

Türkiye-İran sınırında mayın temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

İran sınırında patlama: 1 yaralı

14 Temmuz 2018 14:47


Edinilen bilgiye göre, Küçük Ağrı Dağı eteklerinde mayın temizleyen Süleyman Demirci isimli işçi patlama sonucu yaralandı. Çıkarılan mayınları imha alanına götüren Demirci, mayının patlaması sonucu iki elinden yaralandı. El parmakları kopan işçi Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Demirci, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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