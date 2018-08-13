Kerkenez kuşu koruma altına alındı

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde köylüler tarafından tarlada bitkin halde bulunan yavru kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen yavru kerkenez koruma altına alındı.

Yavru kerkenez kuşunun henüz uçma yeteneğinin olmadığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “Yavru Kerkenez kuşunun uçma yeteneği olmadığı ve yuvasını erken terk ettiği için tarlaya düşmüş olmalı. Daha yeni avlanmayı öğrendikleri için yalnız bırakılmamalılar. Koruma altına aldığımız yavru Kerkenez kuşu uçma yeteneğini kazandıktan sonra tekrar doğa salacağız” dedi.