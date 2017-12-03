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03 Aralık 2017 12:14

Müdür Yolcu Muhtarlarla bir araya geldi

Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, Aralık İlçe müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdür Yolcu Muhtarlarla bir araya geldi

03 Aralık 2017 12:14


Özkan Yolcu Aralık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çalışmaları ve faaliyetleri hakkında İlçe Müdüründen bilgiler aldıktan sonra, Muhtarlarla buluşarak sohbet etti. Muhtarların köylerde tarım ve hayvancılık alanında ki sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri ile ilgili durum değerlendirmelerinde bulundu.


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, “İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında çiftçilerimize yapabileceğimiz her türlü desteğe hazırız. Devletimiz her konuda köylümüzün, çiftçimizin yanındadır” dedi.




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