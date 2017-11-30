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30 Kasım 2017 18:26

Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Iğdır’ın Küllük köyü yakınlarında meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

30 Kasım 2017 18:26


Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan Tuzluca istikametine seyir halinde olan 76 DK 158 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen ve aniden dönüş yapmak isteyen 76 AK 695 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle öğrencileri taşıyan minibüs yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada öğrencileri taşıyan minibüste bulunan öğrenci ve yolcular yaralanmazken, diğer araçta bulunan yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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