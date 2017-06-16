Sokak hayvanları unutulmadı

Konu ile ilgili açıklama yapan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının su ihtiyacını azda olsa karşılayan bu çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Türkoğlu, “Yapılan bu çalışmaya halkımızın da duyarlılık göstermesini, en azından bu su kaplarına sahip çıkarak zarar vermemelerini, yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bu duyarlılık sayesinde yazın sıcağında su sıkıntısı çekerek susuz kalan hayvanların su ihtiyaçları karşılanacaktır. Sıcak geçen bu günlerde evlerinin önüne su bırakmaları isabetli bir davranış ve hayvan dostlarımıza yardımcı olacaktır. Unutmamalıyız ki bırakacağımız bir tas su ya da alanlara bıraktığımız su kaplarının korunması ve boşalan kaplara su konması, sokakta yaşayan köpek, kedi ve kuşlar için hayati önem taşımaktadır” dedi.