Tuzluca’da "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü"

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından farkındalık için ilçe merkezinde yürüyüş yapılarak vatandaşlara bilgi verildi.

Açıklamada bulunan Müdür yardımcı Tefik Öner, "Daha az hareket eden, masa başında oturarak çalışan yada bedensel olarak aktif halde çalışmayan insanlık, yeni sağlık sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Bunların başında obezite şeker, tansiyon, kolesterol gibi hastalıklar başlıca sebeplerdir. Bu amaçla okul olarak hem öğrencilerimize hemde vatandaşlara karşı farkındalık için böyle bir program hazırladık. Bize katkıda bulunan ve destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Akkılıç ve Şube Müdürü Ahmet Kaplan’a teşekkür ederim" dedi.