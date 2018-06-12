Vali Ünlü hudut kartallarıyla iftar yaptı

Hudut Alay Komutanı P. Albay Taner Güneş, 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanı Arif Hamdi Sazak, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Aralık Kaymakamı Kemal Duru ve İl Jandarma Komutan V. J. Kd. Albay Ömer Ersever’le birlikte 4. Hudut Tabur Komutanlığında görevli askerlerle iftar yaptı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, kahraman Mehmetçikle birlikte iftar açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hudutta askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu ve erlere hayırlı tezkereler diledi.