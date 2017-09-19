Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 11:27

Vali Ünlü’ nün Gaziler Günü mesajı

Iğdır Valisi Enver Ünlü Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Ünlü’ nün Gaziler Günü mesajı

19 Eylül 2017 11:27


Vali Enver Ünlü’ nün yayımladığı mesaj da şu ifadelere yer verdi:


“Ülkemizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna fedakarca gayret göstererek ölüme göğsünü siper etmiş sizlerin emaneti olan, her yanı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu toprakları bizlere vatan kılan nice kahramanlarımızdansınız. Şehitlik ve gazilik ünvanı paha biçilemez derecede büyük bir şereftir ve sizler bu milli bilinçle vatan sevgisinin sembolü oldunuz.15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde de olduğu gibi, milletimizin her zaman milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığı, gazilik ve şehitlik mertebesini arzuladığı ve daima hazır olduğu bilinmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle kendilerine TBMM tarafından Gazilik unvanının verilişinin 96’ncı yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm Gazi ve Şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyor Gaziler Gününüzü en içten duygularla kutluyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç