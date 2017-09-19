Vali Ünlü’ nün Gaziler Günü mesajı

Vali Enver Ünlü’ nün yayımladığı mesaj da şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna fedakarca gayret göstererek ölüme göğsünü siper etmiş sizlerin emaneti olan, her yanı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu toprakları bizlere vatan kılan nice kahramanlarımızdansınız. Şehitlik ve gazilik ünvanı paha biçilemez derecede büyük bir şereftir ve sizler bu milli bilinçle vatan sevgisinin sembolü oldunuz.15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde de olduğu gibi, milletimizin her zaman milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığı, gazilik ve şehitlik mertebesini arzuladığı ve daima hazır olduğu bilinmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle kendilerine TBMM tarafından Gazilik unvanının verilişinin 96’ncı yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm Gazi ve Şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyor Gaziler Gününüzü en içten duygularla kutluyorum.”