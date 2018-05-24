Vali Ünlü şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan ezanla birlikte oruçların açılmasının ardından İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından yapılan duayla devam etti.

Programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, rahmet ayı Ramazan’da en kutsal emanet olan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünlü, “Şehitlerimizin kıymetli aileleri, değerli gazilerimiz, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayınızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın Iğdır, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim şu mübarek günlerde vatanımızı korumak için görev yapan askerlerimizi, polislerimizi ve tüm güvenlik görevlilerimizi korusun, onların yar ve yardımcısı olsun. Şehit ve gazilerimiz bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar ülkemizde bayram sabahları hiç eksik olmasın diye şehit oldular. Milleti, bayrağı ve istikbali için canlarını feda eden, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Ünlü, davetlilerle sohbet ederek onların istek ve sorunlarını dinledikten sonra program son buldu.